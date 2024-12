"Estava errado", dispara Tarcísio sobre câmeras corporais da PM

Tarcísio fala sobre uso de câmeras - Foto: Marco Galvão | Alesp

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou, nesta quinta-feira, 5, que estava "equivocado" sobre sua posição quanto ao uso das câmeras corporais na farda da Polícia Militar.

Leia mais

>> Bolsonaristas, Tarcísio e Nunes se encontram com Lula

>> Eduardo Bolsonaro se coloca como 'plano B' para 2026; confira

>> Trump, Fernanda Torres e Tarcísio de Freitas ganham medalha na Câmara

Desde a campanha para o governo, em 2022, Tarcísio se colocou contra o uso do equipamento. A nova posição do gestor ocorre junto aos casos recentes de violência policial no estado.

"Eu admito, estava errado. Eu me enganei, e não tem nenhum problema eu chegar aqui e dizer para vocês que eu me enganei, que eu estava errado, que tinha uma visão equivocada sobre a importância das câmeras", afirmou Tarcísio, que reforçou o que chamou de "visão equivocada" sobre o tema.

"Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão. Eu tinha uma visão equivocada", pontuou.