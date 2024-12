Bolsonaristas, Tarcísio e Nunes se encontram com Lula

Tarcísio e Ricardo Nunes ao lado do presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), seu aliado político, estiveram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira, 29, no Palácio do Planalto.

Os dois gestores bolsonaristas participaram do ato de assinatura dos contratos de financiamento de obras voltadas para a infraestrutura, com o financiamento de R$ 10,6 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES).

Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro (PL), foi o principal cabo eleitoral de Nunes durante a campanha para a prefeitura de São Paulo este ano, enquanto Lula apoiou Guilherme Boulos (Psol), candidato derrotado no segundo turno.