MP-BA abre inquérito para apurar tremores em espaço no Pelourinho

O Ministério Público da Bahia, por meio da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Habitação e Turismo, instaurou um inquérito para investigar as recentes ocorrências de tremores no Largo da Tieta, espaço de shows localizado no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador.

A abertura do inquérito, instaurado no dia 18 de novembro deste ano, foi publicada na edição desta segunda-feira, 9, do Diário de Justiça do Ministério Público. A iniciativa tem como objetivo "apurar a ocorrência de tremores no Largo da Tieta, espaço de eventos no Pelourinho, Salvador/BA, o que tem causado preocupação dos frequentadores no local".

No início do ano, o espaço, que funciona no alto de um prédio garagem na região, passou a se tornar alvo de reclamações por conta do ocorrido. O Largo da Tieta começou a receber shows em 2021, e hoje tem licença para um público de até 1.500 pessoas.