Morre 2ª vítima de explosão de um botijão de gás em Valéria

Morreu nesta segunda-feira, 9, a segunda vítima de uma explosão de botijão de gás que aconteceu no bairro de Valéria, em Salvador, no último dia 2. A vítima é o Nascimento Galdino dos Santos, proprietário do imóvel que desabou com a explosão. O enterro dele será nesta terça-feira, 10, no cemitério Quinta dos Lázaros.

Além dele, outra vítima também morreu na sexta-feira, 7, trata-se do idoso Cipriano, que já foi sepultado no último domingo 8, no Cemitério de Brotas. Eles estavam internados no Hospital Geral do Estado (HGE).

No total, quatro pessoas estavam na residência quando o acidente ocorreu. As outras duas pessoas, são: Cristiane Gladino e mãe, Maria de Lourdes. Ambas, no entanto, foram, atendidas, tiveram alta e passam bem.

Casa demolida

A Defesa Civil foi no local no dia da explosão e solicitou que a Sedcretaria de Desenvolvimento Ubernano (Sedur) realizasse a demolição do imóvel. Na sexta, S Sedur concluiu o serviço.