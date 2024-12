Vídeo: explosão de botijão de gás deixa quatro feridos em Salvador

As vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um vazamento de gás de um botijão causou uma explosão neste domingo, 1º na localidade de Valéria, em Salvador. O incidente deixou quatro pessoas feridas na Rua Petronília Décia. Um vídeo feito por moradores mostra a casa destruída pela explosão.

A estrutura do Imóvel ficou comprometida. As vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas e realizar o isolamento da área. A polícia civil também foi acionada para investigar as causas do acidente.

Em nota, a Defesa Civil de Salvador (Codesal), informou que foi realizada uma vistoria no imóvel e determinada a demolição dos dois pavimentos, após analisar que a construção apresentava risco aos imóveis vizinhos.

