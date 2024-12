Suspeito de matar CEO de seguradora em Nova York é preso

Atirador flagrado em um carro por uma câmera de segurança. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O homem suspeito de matar Brian Thompson, CEO da seguradora de saúde UnitedHealthcare em Nova York, foi preso pela polícia da Pensilvânia, nesta segunda-feira, 9. Ele foi identiuficado como Luigi Mangione, de 26 anos.

Brian foi morto a tiros em frente a um hotel de luxo em Manhattran na quarta-feira, 4. O atirador conseguiu fugir e era perseguido pela polícia de NY, em uma grande operação de busca, envolvendo helicópteros, cães farejadores, análise de câmeras e mergulhadores.

Luigi Mangione foi detido em Altoona, na Pensilvânia. A cidade fica a 375 km de Nova York, cidade onde o crime ocorreu. Ele foi preso com uma arma similar à usada no crime, além de documentos de identidade falsificados.

"Até agora, a informação que estamos recebendo de Altoona é que a arma parece ser uma arma fantasma que pode ter sido feita em uma impressora 3D, capaz de disparar uma bala de 9 mm", disse Joseph Kenny, chefe dos investigadores de Nova York.

Segundo informações da polícia, um dos documentos fraudados com o suspeito foi utilizado para efetuar um check-in em um hostel de Nova York antes do crime. Roupas que estavam com o homem, juntamente de uma máscara facial que foram apreendidas com ele, são semelhantes às utilizadas pelo atirador.

De acordo com as autoridades, a polícia foi acionada por conta de uma denúncia de uma testemunha, e pela descrição passada, as informações batiam com as do procurado.

Revelado ao jornal "The New York Times", policias disseram que o homem preso escreveu um manifesto criticando os planos de saúde dos EUA.

Nesta segunda-feira, um documento de três páginas foi encontrado pelos policiais, que, de acordo com eles, continha textos sugerindo que Mangione tinha “má vontade em relação às empresas americanas”. A declaração ainda falava sobre a motivação e a mentalidade do suspeito.

Segundo registros, os suspeito teria nascido no estado de Maryland, passou pela Pensilvânia, onde fez faculdade, além de São Fancisco, na Califórnia. Seu úlimo endereço conhecido teria sido em Honolulu, no Havaí.

De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, o atirador teria agido sozinho. Além disso, as autoridades alegam que ele não estaria tentando fugir do pais.

O suspeito ainda será interrogado por oficiais da Políca de Nova York.

NOVAS FOTOS

A prisão do suspeito ocorreu um dia depois da polícia de Nova York ter divulgado duas novas fotos do homem que assassinou Thompson. Além disso, qualquer informação que o levasse à prisão, poderia render uma recompensa de R$ 300 mil, paga pelo FBI, somado a isso R$ 60 mil, oferecidos pelas autoridades de segurança da cidade.

QUEM ERA O CEO?

Brian Thompson trabalhava na UnitedHealth Group há 20 anos. Ele digigia a deivisão de seguros da empresa, a United Healthcare, desde 2021. Como CEO, ele liderava um negócio que cobria a saúde de mais de 49 milhões de norte-americanos.

Ele morava me Minessota, e estava em Nova York para uma conferencia anual de investidores da impresa. O evento foi conacelado logo após a noticia do assassinato.

A United Healthcare é a maior fornecedeora de planos para a versão privada do programa de saúde Medicare do governo dos Estados Unidos. Esse pacote é voltado para pessoas com 65 anos ou mais.

Como um todo, o grupo é um dos maiores do mundo em receitas, e tem negócios em todo mundo. No Brasil, a UnitedHealth foi dona da operadora de planos de saúde Amil, até 2023.