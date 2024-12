Papai Noel é visto sem roupa vermelha em shopping; assista

Situação aconteceu em um shopping de Florianópolis - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O natal está se aproximando e com ele a predominância da cor vermelha, bastante característica da época. Porém, em um shopping de Florianópolis, na capital de Santa Catarina, uma situação inusitada chamou a atenção. A decoração e o papai noel não estão na cor vermelha. A mudança repercutiu nas redes sociais.

Segundo o autor do vídeo, o fato acontece por razões políticas. "Olha como acabaram com o Natal, gourmetizaram o Natal. Por causa da política, tiraram os vermelhos que chamavam tanta atenção", diz o homem na gavação. "Até a política acabou com as cores do Natal. Olha a cor do Papai Noel", acrescentou.

Nas redes sociais, os internautas não gostaram da situação. "O engraçado é que eles se dizem conservadores e defensores da tradição, mas estão destruindo a tradição com base em fanatismo político", disse um usuário do X.

Um outro comentário diz que o motivo para o papai noel não ser vermelho é para mostrar o posicionamento contrário aos partido de esquerda. "O mais irônico é que, reza a lenda, que o vermelho do Papai Noel se originou em uma campanha de marketing de uma grande empresa capitalista, nada mais oposto ao que o shopping associa à cor vermelha".