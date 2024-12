Concurso do ICMBio tem mais de 300 vagas com salários de R$ 8 mil

Ao todo serão ofertadas 120 oportunidades para os cargos de analista administrativo - Foto: Divulgação | GOV BR

Foi divulgado nesta segunda-feira, 9, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o edital do concurso público com 350 vagas de salário inicial de R$ 8.817,72.

Ao todo serão ofertadas 120 oportunidades para os cargos de analista administrativo e 230 para analista ambiental, ambos de nível superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. A maioria das vagas é para atuar na sede do ICMBio, em Brasília. As demais posições estão distribuídas nas diferentes unidades do Brasil.

As inscrições iniciaram no dia 16 de dezembro e encerram dia 3 de janeiro. O pagamento da inscrição é até o dia 21 de janeiro.

A aplicação das provas objetivas e discursiva está prevista para o dia 23 de fevereiro de 2025, de acordo com o cronograma divulgado.

Confira abaixo os valores das inscrições:

Analista Administrativo: R$ 93,00.

Analista Ambiental: R$ 99,00.

Cronograma previsto do concurso

Confira os principais prazos e datas relacionadas ao concurso público do ICMBio.

Inscrições e solicitação de isenção da taxa: 16 de dezembro de 2024 a 03 de janeiro de 2025

Prazo para pagamento da taxa de inscrição: até 21 de janeiro de 2025

Divulgação dos locais das provas: 10 de fevereiro de 2025

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 23 de fevereiro de 2025

Consulta individual ao gabarito preliminar da prova objetiva: 25 a 27 de fevereiro de 2025