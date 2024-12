Embrapa abre concurso público para 1.027 vagas; saiba detalhes

Embrapa possui Unidades Centrais em sua Sede, em Brasília (DF), e 43 Unidades Descentralizadas nas diferentes regiões do Brasil - Foto: Joana Silva / EMBRAPA

O edital do concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). A banca organizadora é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

São 1.027 vagas divididas entre cargos de assistente, técnico, analista e pesquisador. As inscrições estarão abertas de 16 deste mês a 07 de janeiro de 2025 e podem ser realizadas no site do Cebraspe.

O concurso será nacional e as provas objetivas e discursivas estão previstas para acontecer em 23 de março de 2025, em todas as capitais do país e nas cidades com unidades da Embrapa.

As vagas são distribuídas em 189 áreas e subáreas de atuação, chamadas de "opções" no edital. Elas foram definidas para atender às demandas estratégicas da Empresa, integrando competências humanas, tendências científicas e necessidades sociais.

Os candidatos escolhem a opção na qual querem se inscrever, podendo ser convocados para qualquer unidade da Embrapa com vagas disponíveis nessa opção. A Embrapa possui Unidades Centrais em sua Sede, em Brasília (DF), e 43 Unidades Descentralizadas nas diferentes regiões do Brasil.

Em atendimento a questões legais, o concurso vai destinar 20% de cota por cargo para pessoas pretas ou pardas (PPP) e 10% das vagas totais do concurso para pessoas com deficiência (PCD). Com esses percentuais, das 1.027 vagas do concurso, 719 vagas serão para ampla concorrência, 205 vagas para PPP e 103 vagas para PcD.

Salário-base

- Pesquisador - Classe B: R$ 12.814,61

- Analista - Classe B: R$ 10.921,33

- Técnico - Classe B: R$ 5.556,81

- Assistente - Classe C: R$ 2.186,19

>>>clique aqui para realizar a incrição (aberta dia 16/12)

>>>clique aqui para acessar o edital do concurso público da Embrapa