'VULGO PIRULITO'

Traficante do BDM morre ao ser localizado em hotel na Bahia

Homicida que costumava postar foto com armas nas redes sociais

Redação

Por Redação

12/08/2025 - 22:03 h | Atualizada em 12/08/2025 - 22:37
O criminoso possuía dois mandados de prisão e estava hospedado em uma hotel na orla de Porto Seguro
O criminoso possuía dois mandados de prisão e estava hospedado em uma hotel na orla de Porto Seguro

Um traficante integrante do Bonde do Maluco (BDM) morreu nesta terça-feira, 12, durante confronto com com a polícia no distrito de Porto Seguro.

O suspeito foi identificado como Demerson Cavalcanti Conceição da Silva, vulgo Pirulito. Segundo a Polícia Civil, o homicida que costumava postar foto com armas nas redes sociais e também atuava também no comércio de entorpecentes, lavagem de dinheiro e roubo.

Mandados em aberto

O criminoso possuía dois mandados de prisão e estava hospedado em uma hotel na orla de Porto Seguro. Durante tentativa de cumprimento das ordens judiciais, houve confronto e o homicida acabou ferido, mas não resistiu.

Com ele, foram apreendidos:

  • uma pistola
  • carregador alongado;
  • drogas;
  • celulares.

Força integrada

O trabalho foi realizado de forma integrada com forças Estaduais e Federal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ações de inteligência continuam intensificadas no Extremo Sul da Bahia, com ampliação do trabalho integrado das Forças da Segurança Pública.

Tags:

bdm Bonde do Maluco confronto policial crime organizado Demerson Cavalcanti Extremo Sul da Bahia forças integradas Mandado de prisão Pirulito Polícia Civil porto seguro segurança pública tráfico de drogas

