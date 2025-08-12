'VULGO PIRULITO'
Traficante do BDM morre ao ser localizado em hotel na Bahia
Homicida que costumava postar foto com armas nas redes sociais
Por Redação
Um traficante integrante do Bonde do Maluco (BDM) morreu nesta terça-feira, 12, durante confronto com com a polícia no distrito de Porto Seguro.
O suspeito foi identificado como Demerson Cavalcanti Conceição da Silva, vulgo Pirulito. Segundo a Polícia Civil, o homicida que costumava postar foto com armas nas redes sociais e também atuava também no comércio de entorpecentes, lavagem de dinheiro e roubo.
Mandados em aberto
O criminoso possuía dois mandados de prisão e estava hospedado em uma hotel na orla de Porto Seguro. Durante tentativa de cumprimento das ordens judiciais, houve confronto e o homicida acabou ferido, mas não resistiu.
Com ele, foram apreendidos:
- uma pistola
- carregador alongado;
- drogas;
- celulares.
Força integrada
O trabalho foi realizado de forma integrada com forças Estaduais e Federal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ações de inteligência continuam intensificadas no Extremo Sul da Bahia, com ampliação do trabalho integrado das Forças da Segurança Pública.
