HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Adolescente é baleado em tiroteio no São João do Cabrito

Tiroteio assustou os moradores da região do Campo dos Araçás

Redação

Por Redação

13/08/2025 - 6:58 h | Atualizada em 13/08/2025 - 7:29
Carro foi atingido por diversos disparos
Carro foi atingido por diversos disparos

A tarde desta terça-feira, 12, foi assustadora no bairro do São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Um tiroteio foi registrado nas proximidades do Campo dos Araçás e assuntou moradores da localidade. Imagens recebidas pelo Portal A Tarde mostram um carro atingido por diversos disparos, inclusive com o vidro traseiro completamente quebrado.

De acordo com informações do Bahia no Ar, da Record Bahia, homens armados teriam chegado ao local em um carro e começaram a efetuar os disparos. Durante a ação delituosa um adolescente acabou atingido na perna e socorrido para o Hospital do Subúrbio pela Polícia Militar. Ainda segundo a reportagem, o adolescente já recebeu alta e passa bem.

Ainda segundo o jornal, outras duas pessoas também teriam sido atingidas, mas não há informações sobre as identificações tampouco sobre o estado de saúde delas. O Portal A TARDE entrou em contato com a PM para saber mais detalhes sobre a ocorrência, mas não tivemos um retorno até a publicação desta matéria. O texto será atualizado assim que recebermos mais detalhes.

São João do Cabrito Subúrbio Ferroviário tiroteio

