Adolescente é sequestrada e morta pelo CV em Salvador

Uma adolescente de 15 anos foi sequestrada por traficantes do Comando Vermelho (CV), executada e encontrada morta no bairro de São João do Cabrito, no subúrbio de Salvador.

Segundo a Polícia Civil (PC), o corpo de Kely Vitoria Borges Souza de Almeida tinha marcas de tiros. A vítima estava desaparecida desde o meio da semana após sair para um aniversário. O corpo dela só foi localizado nesta sexta-feira, 25, em um matagal na Estrada Velha do Cabrito.

Após a remoção do local, o corpo da adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. Em nota, a PC informou que as circunstâncias, a autoria e a motivação do crime serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), onde o caso foi registrado.

Execução em Narandiba

Ainda nesta semana, uma outra pessoa foi executada pelo CV e teve o corpo deixado na Avenida Edgard Santos, no bairro de Narandiba, em Salvador, na tarde de terça-feira, 22.

Informações iniciais indicam que a vítima, que seria um “olheiro” do Comando Vermelho (CV), teria falhado em avisar a facção sobre a chegada de viaturas da Rondesp Central durante uma ação policial que deixou dois integrantes do grupo criminoso mortos na localidade do Buracão, em Tancredo Neves.