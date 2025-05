Hospital Ortopédico passa a realizar exame inédito pelo SUS na Bahia

Artro-ressonância é realizado para diagnosticar lesões articulares - Foto: Divulgação

Pela primeira vez na rede pública da Bahia, o exame de artro-ressonância passa a ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A novidade chega por meio do Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB), administrado pelo Einstein, e representa um avanço no acesso a exames de alta complexidade no estado.

A artro-ressonância é considerada um dos métodos mais precisos para identificar lesões em articulações como ombro, joelho, quadril e punho. O exame combina a ressonância magnética tradicional com a aplicação de contraste diretamente na articulação, oferecendo imagens detalhadas das estruturas internas. Embora amplamente utilizado na rede privada, o procedimento ainda não estava disponível gratuitamente na Bahia — até agora.

“É um exame de alta sensibilidade que nos permite detectar lesões que muitas vezes não aparecem em outros métodos de imagem. Isso impacta diretamente na definição do tratamento e, consequentemente, na recuperação do paciente”, destaca a médica Sirlene Borges, coordenadora do setor de Bioimagem do HOEB. “Com o uso de anestésico local, o procedimento é bem tolerado e praticamente indolor”, completa.

Esta é a segunda vez que o Einstein incorpora um exame exclusivo à rede pública baiana por meio do HOEB. Em 2024, o hospital já havia disponibilizado a escanometria, uma espécie de raio-X digitalizado que permite avaliar o crescimento e o desenvolvimento ósseo, além de identificar desvios na coluna vertebral com alta precisão.

Para o diretor do HOEB, Roger Monteiro, a inclusão de exames como a artro-ressonância representa um avanço na democratização do acesso à saúde de qualidade. “Nosso compromisso é oferecer o que há de mais moderno em diagnóstico por imagem também para os pacientes do SUS. Ampliar esse acesso é garantir diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes, especialmente em um hospital que já é referência em ortopedia em todo o estado”, afirma.