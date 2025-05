Shopping de Salvador recebe campanha vacinal contra gripe

Campanha vai acontecer neste sábado, 26, das 9h às 16h - Foto: Divulgação Shopping Piedade

Crianças com idades a partir dos 12 anos, idosos, povos indígenas, trabalhadores da saúde e professores estão entre o público prioritário da campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) que vai acontecer, neste sábado, 26, no piso L3 do Shopping Piedade, na Rua Junqueira Ayres, no Centro de Salvador.



A ação, que é gratuita e é realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), será das 9h às 16h. O principal objetivo da campanha reforçar a proteção contra o vírus da gripe, especialmente entre os públicos mais vulneráveis às complicações da doença.

Também podem se vacinar gestantes e puérperas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade), pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos) e Quilombolas.

Para se vacinar, é preciso levar documento de identificação com foto, cartão do SUS e caderneta de vacinação (se disponível). Saiba mais em: www.saude.salvador.ba.gov.br