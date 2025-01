Suspeito de tráfico é preso após tentar de fugir pelo mar em Salvador

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso na tarde deste domingo, 29, no bairro de São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A tentativa de fuga inusitada, ao entrar no mar, foi registrada em vídeos que circulam nas redes sociais e mostram o momento em que o homem sai de uma área de mangue e se entrega à polícia, sob forte comoção de moradores da região.

De acordo com a Polícia Militar, policiais da 14ª Companhia Independente (CIPM) realizavam patrulhamento de rotina na Rua Litoral quando avistaram dois homens em atitude suspeita. Os indivíduos atiraram contra os agentes e tentaram escapar pulando na maré. Após buscas no perímetro, um dos suspeitos foi capturado com 110 pinos de cocaína.

O homem e o material apreendido foram levados para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.