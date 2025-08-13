Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é encontrado morto e algemado em rua residencial no Cabula

Vítima foi executada por homens armados que chegaram em um carro branco na localidade

Por Bernardo Rego

13/08/2025 - 7:50 h | Atualizada em 13/08/2025 - 8:14
Localidade da Timbalada onde o crime aconteceu nesta quarta-feira
Localidade da Timbalada onde o crime aconteceu nesta quarta-feira -

O corpo de um homem foi encontrado no meio da rua no bairro do Cabula, em Salvador, nesta quarta-feira, 13. Segundo informações preliminares, o homem teria sido executado na Rua Direta da Lagoa e foi encontrado pela PM com as mãos amarradas. O crime aconteceu na localidade da Timbalada.

De acordo com a informações do jornal Bahia no Ar, da Record Bahia, homens armados chegaram em um carro branco, retiram a vítima de dentro da mala do veículo e executam o rapaz e logo em seguida fugiram. A 23ª CIPM já está local e isola a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) que vai proceder a perícia.

Segundo apuração do Portal A TARDE, o homem foi atingido por diversos disparos na região da cabeça e do órgão sexual. Além disso, o crime foi filmado por um dos autores do crime.

Leia Também:

Adolescente é baleado em tiroteio no São João do Cabrito
Adolescente é detida por tentar matar mãe com veneno de rato na Bahia
Tradicional pastelaria é alvo de ataque criminoso no Cabula
Mistério: homem é encontrado morto dentro de casa em Salvador

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado, na manhã desta de quarta-feira (13), para atender à ocorrência da morte de homem, sem identificação formal, vítima de disparos de arma de fogo.

Ainda segundo a Civil, as guias para remoção e perícia foram expedidas, e uma equipe do SILC realizou a investigação inicial. O caso está sendo apurado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) que investiga autoria e motivação do crime

Veja momento em que o homem é executado:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cabula Execução a tiros Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Localidade da Timbalada onde o crime aconteceu nesta quarta-feira
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Localidade da Timbalada onde o crime aconteceu nesta quarta-feira
Play

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

Localidade da Timbalada onde o crime aconteceu nesta quarta-feira
Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Localidade da Timbalada onde o crime aconteceu nesta quarta-feira
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

x