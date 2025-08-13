Homem é encontrado morto e algemado em rua residencial no Cabula

Localidade da Timbalada onde o crime aconteceu nesta quarta-feira - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado no meio da rua no bairro do Cabula, em Salvador, nesta quarta-feira, 13. Segundo informações preliminares, o homem teria sido executado na Rua Direta da Lagoa e foi encontrado pela PM com as mãos amarradas. O crime aconteceu na localidade da Timbalada.

De acordo com a informações do jornal Bahia no Ar, da Record Bahia, homens armados chegaram em um carro branco, retiram a vítima de dentro da mala do veículo e executam o rapaz e logo em seguida fugiram. A 23ª CIPM já está local e isola a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) que vai proceder a perícia.

Segundo apuração do Portal A TARDE, o homem foi atingido por diversos disparos na região da cabeça e do órgão sexual. Além disso, o crime foi filmado por um dos autores do crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado, na manhã desta de quarta-feira (13), para atender à ocorrência da morte de homem, sem identificação formal, vítima de disparos de arma de fogo.

Ainda segundo a Civil, as guias para remoção e perícia foram expedidas, e uma equipe do SILC realizou a investigação inicial. O caso está sendo apurado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) que investiga autoria e motivação do crime

Veja momento em que o homem é executado: