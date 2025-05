Mistério: homem é encontrado morto dentro de casa em Salvador

Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima, que ainda não foi identificada, tinha marcas de golpes de arma branca, ou seja, faca - Foto: Redes sociais

Um homem foi encontrado morto dentro da casa onde morava, no bairro do Cabula VI, em Salvador, na noite deste sábado, 19. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima, que ainda não foi identificada, tinha marcas de golpes de arma branca, ou seja, faca.

Após perícia no local, o corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), para passar por necropsia. A autoria e motivação do crime serão investigados pela 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves).

Insegurança no Cabula

Um outro homem ainda não identificado também foi encontrado morto, nos fundos de um condomínio residencial no bairro do Cabula,

Segundo a PC, o corpo da vítima não tinha sinais aparentes de violência. Ele também foi encaminhado para o IML de Salvador. As circunstâncias da mortes serão apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)