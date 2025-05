Homicídio? Corpo encontrado em praia de Salvador é de advogado baiano

- Foto: Redprodução Redes sociais

O corpo encontrado boiando na praia do Jardim Lobato na última sexta-feira, 18, é do advogado criminalista Danilo Cerqueira. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE, pela advogada da família e amiga próxima, Desirée Ressutti.

Danilo estava desaparecido desde a quinta-feira, 17, e sofria de depressão. Além disso, possuia histórico de uso de drogas. A família e advoogada afirmam que ele lutava contra o vício, mas não descartam uma recaída. O mistério, no entanto, está na motivação da morta.

Em grupos de notícias nas redes sociais chegaram a especualar que o advogado teria ido a uma boca de fumo pertencente ao Bonde do Maluco (BDM) e que, pelo fato de Danilo advogar para traficantes do Comando Vermelho (CV), os suspeitos o teriam executado. No entanto, essa versão foi negada pela advogada e ainda não foi confirmada pela polícia.

"Isso é mentira. Meu amigo merece ser lembrado pela história linda de vida e superação que teve. Um jovem pobre, periférico que foi baleiro, ambulante, enfrentou muitas dificuldades, que passou na OAB ainda no 8º semestre da faculdade. Era um advogado criminalista combatente, um grande amigo e ser humano que lutava por todas ao seu redor! Infelizmente, se perdeu nas suas fraquezas, algo que pode acontecer com qualquer um.. Mas minhas lembranças dele serão de uma cara alegre, feliz, cheio de vida e um criminalista excelente!", disse Desirée ao Portal A TARDE.

Segundo a advogada e amiga, o laudo preliminar indiuca que houve traumatismo craniamo e não consta Perfuração por Aarma e Fogo (PAF). No entanto, ainda não há como afirmar a motivação. No dia em que o corpo foi encotrado, populares chegaram a dizer que havia presença de sangue, informação ainda não confirmada oficialmente.

Para a família e amigos, há um mistério porque a moto de Danilo foi encotrada em Cajazeiras. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso.

O enterro de Danilo ocorrerá nesta segunda-feira, 21, às 11h, no cemitério de Plataforma, em Salvador.

OAB lamenta o ocorrido

A Ordem do Advogados da Bahia (OAB) lamentou a morte de Danilo. "A OAB Bahia lamenta profundamente o falecimento do advogado Danilo Cerqueira de Santana, ocorrido na última sexta-feira (18), ao tempo em que se solidariza com familiares, amigos e colegas enlutados. A OAB Bahia deseja a todos força e serenidade para enfrentar esse momento de dor e saudade", diz a nota.