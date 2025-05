Ataque a tiros no Bonfim deixa dois feridos

Ataque a tiros deixa duas pessoas feridas, uma delas, atingida por bala perdida - Foto: Ilustrativa/Haeckel Dias/Ascom PC-BA

Dois homens ficaram feridos após um ataque com armas de fogo na noite deste sábado, 19, no bairro do Bonfim, em Salvador. De acordo com informaçõe da Polícia Civil (PC), um dos atingidos era alvo dos disparos, o outro homem foi atingido por uma bala perdida.

O caso aconteceu na Avenida Beira Mar quando dois homens chegaram de motocicleta no local, dispararam e fugiram. Em nota, a PC diz que a autoria e a motivação do crime seguem em investigação pela 3ª Delegacia Territorial (DT/ Bonfim).

As vítimas, que não tiveram seus nomes revelados, são um homem de 40 anos, esse, que seria o alvo dos disparos, e um garçom que trabalhava na localidade. Ambos foram socorridos e levados ao Hospital Geral do Estado (HGE)