Travessia Salvador-Mar Grande tem embarque tranquilo neste domingo

Sistema é operado sem filas - Foto: Astramab / Divulgação

A Travessia Salvador-Mar Grande opera com embarque tranquilo na manhã deste Domingo de Páscoa, 20. O sistema conta com oito embarcações em operação e outras duas em reserva, de um total de 10, mobilizadas para o feriadão da Semana Santa e Tiradentes, nesta segunda-feira, 21 de abril.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), no Terminal Náutico da Bahia as lanchas estão saindo de meia em meia hora ou a cada 15 minutos, conforme o fluxo de passageiros. Também é imediato o embarque no Terminal de Vera Cruz, na Ilha lanchas.

As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são boas neste domingo, com mar calmo e ventos fracos. Hoje o último horário saindo de Mar Grande está programado para as 18h. De Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 19h30.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 8,60. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 11,60. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 10,50 e domingos e feriados, R$ 13,50.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

A Travessia Salvador – Morro de São Paulo registra procura muito boa por passagens e tem previsão de que todos os catamarãs deixem o Terminal Náutico com lotação completa. Ontem, também, os catamarãs saíram de Salvador lotados, com muitos turistas se deslocando para o Morro de São Paulo.

As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias Biotur e Ilha Bela. no Terminal Náutico. A passagem custa R$ 151,81, de Salvador para Morro, e R$ 138,71, no sentido inverso. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito.

Os horários saindo de Salvador hoje são 8h30, 9h 10h30 e 14h30. As saídas de Morro de São Paulo acontecem às 11h30, 12h30, 14h40 e 15h.

Escunas

As escunas do “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos os Santos começaram a sair às 8h do Terminal Náutico, para o tour. O serviço tem grande procura por baianos e turistas neste domingo. O passeio turístico inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica e o retorno a Salvador acontece às 17h30m. A tarifa custa R$ 100.