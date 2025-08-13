Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

Vítima efetuou disparos pela janela do carro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

13/08/2025 - 10:12 h | Atualizada em 13/08/2025 - 12:21
Crime aconteceu na tarde desta terça-feira, 12
Crime aconteceu na tarde desta terça-feira, 12

Um motorista reagiu a uma tentativa de assalto na avenida Jornalista Roberto Marinho, zona Sul de São Paulo, tomou a arma do criminoso e disparou contra ele. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 12

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o motorista reage ao assalto no trânsito, puxa a arma das mãos do ladrão e atira ao menos três vezes. O criminoso abandona a moto e foge correndo pela rua.

Segundo a CNN, a SSP informou que o assaltante baleado morreu no Hospital Campo Limpo, onde deu entrada após a fuga. Os pertences do assaltante foram reconhecidos pelas vítimas, e a moto usada por ele, que era roubada, foi apreendida.

A ocorrência foi registrada como roubo, legítima defesa, homicídio e apreensão de veículo pelo 27º DP (Dr. Ignácio Francisco), e a vítima prestou depoimento na 11ª DP de Santo Amaro.

Veja vídeo:

x