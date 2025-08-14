Menu
POLÍCIA

Funcionário terceirizado da Embasa é preso por roubos em Salvador

Suspeito foi localizado através do rastreador do aparelho de uma das vítimas

Por Victoria Isabel

14/08/2025 - 6:54 h
Homem foi preso em flagrante no bairro do Cabula
Homem foi preso em flagrante no bairro do Cabula

Um funcionário terceirizado da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), foi preso suspeito de roubar aparelhos celulares e uma motocicleta, nesta quarta-feira, 13, na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) pelos crimes de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador.

Segundo informações da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia de um roubo à celular, realizado por um homem em uma motocicleta no bairro do Cabula. Os policiais se diligenciaram até a estação de tratamento da Embasa, onde o sinal do aparelho apontava e abordaram o suspeito.

No endereço indicado, a guarnição localizou a motocicleta e realizou a abordagem. Foi constatado que a placa do veículo era clonada. Com o suspeito, os militares encontraram um revólver calibre .32 municiado, três aparelhos celulares e uma ferramenta metálica utilizada para estourar a ignição de motocicletas.

Imagem ilustrativa da imagem Funcionário terceirizado da Embasa é preso por roubos em Salvador
Foto: BPRFC/Batalhão Apolo

O material apreendido foi apresentado na delegacia para adoção das medidas cabíveis. O suspeito foi conduzido para unidade policial especializada e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

x