HOME > POLÍCIA
CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO

Mulher tenta entrar em presídio com maconha nas partes íntimas

Droga seria entregue a um detento na unidade

Redação

Por Redação

14/08/2025 - 9:56 h
A visitante foi flagrada após passar pelo Bodyscan
A visitante foi flagrada após passar pelo Bodyscan

Uma mulher foi flagrada pela polícia do Conjunto Penal de Juazeiro, na manhã de quarta-feira, 13, tentando entrar na unidade com cerca de 140 gramas de substância análoga à maconha, escondida nas partes íntimas. Segundo apurado, a droga seria entregue a um interno da unidade.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), a visitante foi flagrada após passar pelo Bodyscan, equipamento de scanner corporal utilizado para reforçar a segurança nas unidades prisionais da Bahia. O aparelho detectou um invólucro estranho ao corpo e, ao ser questionada, a mulher admitiu que trazia o objeto em suas partes íntimas. Dentro do invólucro, foi encontrada a substância ilegal.

Imagem ilustrativa da imagem Mulher tenta entrar em presídio com maconha nas partes íntimas
| Foto: Ascom/ Seap

Após a descoberta, a mulher foi conduzida à sala de segurança, onde foram adotadas as providências cabíveis. Em seguida, ela foi encaminhada ao Departamento de Polícia local, onde foi lavrado o flagrante.

x