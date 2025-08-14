OPERAÇÃO BAIXA EXECUÇÃO
Fraude de R$ 2,9 milhões em contrato de manutenção do TJ-BA é investigada
Empresa apresentava relatórios falsificados para simular os valores
Por Redação
Uma empresa de manutenção de equipamentos de refrigeração é alvo da "Operação Baixa Execução", da Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira, 14. De acordo com as investigações, ele cobrou mais de R$ 2,9 milhões por serviços contratados em unidades do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) e não realizou.
Segundo a PC, a empresa contratada teria recebido pagamentos por serviços não executados, apresentando relatórios falsificados para simular a realização das manutenções preventivas e corretivas previstas no contrato, cujo valor global superava R$ 2,9 milhões.
Ainda conforme constatado em diligências investigativas, em diversas comarcas, os serviços não foram prestados, mesmo constando como realizados na documentação apresentada. Os crimes apurados incluem fraude à execução de contrato administrativo e falsificação de documentos. Todo material coletado subsidiará novos desdobramentos das investigações.
A ação é realizada através do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por meio da Delegacia dos Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), que cumprem mandados de busca e apreensão.
