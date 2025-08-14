Menu
POLÍCIA

Operação prende quatro e deixa dois mortos no extremo sul da Bahia

Ação aconteceu em Porto Seguro e bloqueou um valor próximo de R$ 14 milhões

Redação

Por Redação

14/08/2025 - 16:28 h
Dois mortos e quatro presos em operação em Porto Seguro
Dois mortos e quatro presos em operação em Porto Seguro -

Quatro pessoas foram presas e duas morreram em confronto com policiais nesta quinta-feira, 14, durante uma operação contra um grupo criminoso em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil , a ação visava cumprir 18 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva. O nome das duas pessoas mortas não foram revelados.

Apreensões

Durante a operação, foram apreendidas duas armas de fogo do tipo pistola, com munições de três calibres diferentes, 7,62mm, 5,56mm e 9mm, além disso, celulares, rádios comunicadores, drogas, balança de precisão e documentos.

Somado a isso, a Justiça determinou um bloqueio de quase R$ 14 milhões, que seriam oriundos do tráfico de drogas. A operação foi feita com a participação de 120 agentes das polícias Civil, Militar e Federal, além da Força Nacional de Segurança.

x