Ataque a delegado na Engomadeira: homem morre durante diligências contra facção

Equipes da Civil cumprindo diligências da Operação Égide - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Foi deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira, 15, a Operação Égide, cujo objetivo é cumprir mandados judiciais contra integrantes de uma organização criminosa especializada em furtos a estabelecimentos comerciais de grande porte em Salvador

O grupo também é suspeito de disparar contra uma equipe da Polícia Civil, que resultou em um delegado e uma mulher feridos, além de um homem morto. Todos tem mandados de prisão por homicídio e tentativa de homicídio.

Durante o cumprimento de um mandado de prisão na Engomadeira, um criminoso encontrou em confronto a polícia, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidos uma pistola com carregador alongado e 30 munições. Sete criminosos foram alcançados na Engomadeira, Tancredo Neves, Pau Miúdo e Mata Escura.

Segundo as investigações, os suspeitos agiam sempre com o mesmo modus operandi, utilizando veículos para arrombar e invadir as lojas, de onde subtraiam as mercadorias de maior valor. Diligências para localizar os alvos estão sendo realizadas em dois bairros de Salvador.

A ação acontece de forma integrada pelos Departamentos Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Polícia Metropolitana (Depom), da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), das Delegacias de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC), além da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SI-SSP) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), da Polícia Militar.