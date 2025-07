Delegado e investigador são internados após serem baleados em Salvador

Hospital Geral do Estado, em Salvador, para onde os agentes foram encaminhados - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Uma operação que acontecia no bairro da Engomadeira, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 14, deixou um delegado baleado. O agente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE) e não corre risco de morte, segundo informações da Polícia Civil.

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, o delegado foi identificado como Jean Fiuza, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Ele foi atingido no braço durante cumprimento de um mandado judicial.

Nesta ocorrência um homem acabou atingido durante confronto e não resistiu aos ferimentos. Uma mulher também ficou ferida e foi socorrida para uma unidade de saúde na capital baiana.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou uma tentativa de homicídio praticada contra agente de segurança pública, que teve como vítima um delegado da Polícia Civil.

Ainda segundo a Civil, a ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (14), na Engomadeira, durante uma diligência para cumprimento de mandado judicial. O delegado foi atingido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece sem risco de vida. Diligências investigativas são realizadas para identificar e localizar os autores dos disparos.

Jean Fiuza, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) | Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Investigador baleado em Cajazeiras

Em outro ponto da capital baiana, o investigador identificado como Marcos Antônio Paiva Martins também foi atingido por disparos de arma de fogo em meio a um tentativa de roubo no bairro Cajazeiras VIII, nas proximidades da Avenida 29 de março.

Segundo apuração do Portal A TARDE, o investigador foi atingido no rosto e na cabeça de raspão. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros socorros. O servidor foi avaliado por oftalmologista e neurocirurgião para ser submetido a um procedimento cirúrgico que deve durar aproximadamente 2 horas para conter sangramentos internos.



A Polícia Civil, por meio de nota, informou que a 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras) realiza diligências investigativas para apurar a identidade do autor de uma tentativa de roubo, ocorrido na noite de domingo (13), no bairro de Cajazeiras VIII.

Ainda de acordo com a polícia, um policial civil, trafegava com seu veículo, na Avenida 29 de março, quando foi emparelhado por outro automóvel e alvejado com disparos de arma de fogo. O servidor foi atingido e socorrido ao Hospital Geral do Estado, onde permanece sem risco de vida. Perícias foram realizadas no local e outras ações investigativas são executadas para esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime.