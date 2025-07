Homem que filmou mulheres em banheiros da UFBA é preso

Universidade Federal da Bahia - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Um homem suspeito de filmar mulheres no banheiro feminino da Universidade Federal da Bahia (UFBA) foi preso na última terça-feira, 8, no bairro de Narandiba, em Salvador, por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas).

De acordo com a ocorrência, um homem de 33 anos é suspeito de utilizar celulares para filmar e fotografar pessoas no ambiente reservado. Durante o cumprimento do mandado, dois aparelhos foram localizados e encaminhados para perícia.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que o investigado está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica enquanto seguem as diligências e a análise do material apreendido. As investigações continuam para subsidiar a decisão judicial.

Outros casos

Não é a primeira vez que casos de assédio nos banheiros da universidade vêm à tona. Em 2018, um homem foi preso acusado de sequestrar e estuprar três mulheres no Instituto de Letras, que fica localizado no campus de Ondina.

Outro caso noticiado foi em 2022, um homem invadiu o banheiro feminino da Faculdade de Comunicação (Facom). Segundo a universidade, o suspeito tentou filmar uma aluna que estava dentro de uma das cabines do local.