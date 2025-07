Operações miram Comando Vermelho e prendem líderes em Salvador e RMS

Cinco foragidos da Justiça foram capturados no Nordeste de Amaralina - Foto: Divulgação / SSP

Duas grandes operações foram deflagradas nas primeiras horas desta quinta-feira, 10, em Salvador e na Região Metropolitana, com foco no combate ao crime organizado e na ocupação de áreas de alto risco. Norteada por informações das agências de inteligência das forças estaduais e federais, a Operação Circuito Fechado resultou em 13 mandados de prisão contra integrantes de uma facção criminosa.

As ações se concentraram em localidades com forte atuação do Comando Vermelho (CV), como o Complexo do Nordeste de Amaralina, Engomadeira e Portão, esta última já na Região Metropolitana de Salvador.

Cinco foragidos da Justiça foram capturados no Nordeste de Amaralina, onde também houve apreensão de pistola, carregador, munições, entorpecentes e roupas camufladas. Em Portão, os policiais cumpriram mandado contra um dos líderes de facção que atuava no bairro de Ondina.

Durante uma das ações, um criminoso tentou fugir, invadiu uma residência e fez um morador refém, mas a situação foi rapidamente controlada pelas forças de segurança.

Outros seis mandados foram cumpridos dentro de unidades prisionais de Salvador e Lauro de Freitas, alcançando criminosos que, mesmo encarcerados, seguiam determinando execuções e comandando o tráfico de drogas.

Um dos alvos, conhecido como “Borel”, apontado como líder de uma organização envolvida com tráfico, armas, homicídios e lavagem de dinheiro acabou morrendo em confronto com os policiais na localidade de Portão.

As prisões foram formalizadas no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A SSP reforça que informações sobre o crime organizado podem ser repassadas anonimamente pelo Disque Denúncia, no número 181.

PM lança Operação Dominus Areae

Também nesta quinta, a Polícia Militar da Bahia deu início à Operação Dominus Areae, sob o comando do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM). A ação tem como objetivo intensificar o policiamento em áreas sensíveis da capital baiana.

A ofensiva conta com batalhões especializados como o Choque, Patamo e Cipe Litoral Norte, além de unidades convencionais vinculadas aos comandos regionais. O foco é a prevenção de crimes contra a vida, combate ao tráfico, repressão a paredões e desarticulação de grupos criminosos.

Nesta primeira fase, os bairros do Nordeste de Amaralina e do Lobato concentram as ações. A operação é apoiada por efetivos dos Comandos de Policiamento Regionais da Capital e pelo Comando de Inteligência (Coint).