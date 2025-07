Bebê de um ano morre após possível envenenamento em Salvador

Rhavy Ferreira Santana de 1 ano - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um bebê de apenas um ano de idade morreu na madrugada desta quarta-feira, 9, em Salvador, após supostamente ingerir uma comida envenenada. O caso ocorreu no bairro da Fazenda Grande do Retiro, onde a criança, identificada como Rhavy Ferreira Santana, morava com a família.

De acordo com informações preliminares, a suspeita é de que o menino tenha sido intoxicado por uma substância conhecida como "chumbinho", após comer calabresa contaminada. Rhavy chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) está à frente das investigações. "Oitivas e outras diligências investigativas estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias da morte", informou a corporação. Guias periciais e de necropsia já foram expedidas, e os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão auxiliar na identificação da substância ingerida e nas causas do óbito.

A polícia ainda não confirmou qual foi o tipo de veneno envolvido no caso, e não há, até o momento, indícios de intenção criminosa por parte de terceiros. Familiares da vítima devem ser ouvidos nos próximos dias.