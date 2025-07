Após operação policial, ônibus deixam de circular em Santa Cruz

Os coletivos passaram a circular no Parque da Cidade - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Os ônibus do transporte público de Salvador deixaram de circular no bairro da Santa Cruz na manhã desta quinta-feira, 10, devido a uma operação policial em andamento na região.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os coletivos estão circulando apenas até as imediações do Parque da Cidade. Agentes da pasta estão no local para prestar atendimento à população, e a medida deve permanecer em vigor até que as condições de segurança sejam restabelecidas no bairro.

Operação policial

A operação, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 10, tem como alvo grupos conhecidos como "bondes", gangues formadas por jovens que atuam em Salvador e no interior da Bahia, praticando crimes como assaltos, agressões e tráfico de drogas.

Ordens judiciais estão sendo cumpridas não apenas na capital baiana, mas também na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no Recôncavo Baiano. Os alvos são integrantes de organizações criminosas envolvidas em homicídios, tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores.

O principal objetivo da ação é desarticular esses grupos e capturar os suspeitos ligados às atividades criminosas.