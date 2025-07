Vídeo: ambulante assa queijo coalho dentro do metrô em Salvador

Metrô de Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Um vendedor ambulante chamou atenção ao ser filmado enquanto preparava e vendia queijo coalho dentro de um vagão do metrô, em Salvador. O episódio aconteceu logo após uma partida do Bahia e foi possível ver alguns torcedores trajando a camisa do time.

No vídeo, é possível ver ainda o ambulante usando fogo para assar os queijos em meio aos usuários do transporte.

Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que o caso foi comunicado às autoridades policiais, devido ao uso de material inflamável dentro do veículo, o que pode provocar acidentes graves.

A empresa destacou que, "conforme o Decreto Estadual nº 15.197/2014 (artigo 15, inciso XXI), não é permitida a comercialização de produtos nas estações ou terminais do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, a menos que haja autorização formal da administração".

Veja nota da íntegra

Vale ressaltar que os agentes da concessionária realizam rondas periódicas para coibir essas ações, e a empresa conta com a colaboração dos clientes para que não consumam os produtos e alertem os colaboradores sobre a presença de vendedores ambulantes no sistema.