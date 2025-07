Delegado-Geral destaca que ataques reforçam necessidade de proteger policiais

Delegado-geral em visita ao jornal A TARDE - Foto: Divulgação Polícia Civil

Casos envolvendo policiais civis no último fim de semana fizeram a população de Salvador começar a semana em alerta, nesta segunda-feira, 14. Coincidência ou não, dois episódios quase simultâneos, envolvendo um delegado e um investigador baleados em regiões diferentes da cidade, colocam em evidência a ameaça enfrentada pelos agentes de segurança.

O primeiro incidente ocorreu nesta manhã, durante uma operação no bairro da Engomadeira. O delegado Jean Fiuza, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), foi atingido no braço por disparos enquanto cumpria um mandado judicial. Segundo a Polícia Civil, ele foi socorrido e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), onde passa bem e não corre risco de morte. Diligências estão sendo realizadas para identificar os autores do ataque.

Já na região de Cajazeiras VIII, outro policial civil, Marcos Antônio Paiva Martins, foi atingido por tiros enquanto tentava impedir uma tentativa de roubo na Avenida 29 de Março. Ele foi ferido de raspão na cabeça e no rosto, sendo atendido pelo Samu, que realizou os primeiros socorros. Após avaliação com oftalmologista e neurocirurgião, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico de aproximadamente duas horas para conter sangramentos internos. Assim como no outro caso, a Polícia Civil está conduzindo investigações para identificar os responsáveis.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, esses episódios reforçam o desafio de proteger os próprios policiais que combatem a criminalidade. Em entrevista ao portal A TARDE nesta manhã, Viana afirmou:

"Esses ataques representam uma ameaça direta à nossa valiosa força policial, que merece toda a nossa solidariedade e proteção. Estamos empenhados em investigar rigorosamente esses casos, identificar os autores e garantir que a justiça seja feita. Não podemos permitir que a violência de criminosos coloque em risco a vida de quem dedica suas vidas à segurança da população".

"Ele foi atingido com dois disparos em uma situação que está sendo investigada para apurar as circunstâncias. Ele também está sedado, sendo monitorado. A cirurgia foi concluída com sucesso, e ele passa por recuperação, mas o risco permanece", completou.

No caso do delegado de polícia, que também foi alvo de tentativa de ataque, o representante afirmou: "Hoje, ele estava em ação no enfrentamento à criminalidade, cumprindo mandados na região da Engomadeira, quando foi atingido no braço. Felizmente, ele está fora de perigo". Ele acrescentou ainda que o delegado está sendo acompanhado por equipes médicas e foi submetido a cirurgia, a qual foi considerada bem-sucedida: "Ele está em recuperação e sedado, em um processo delicado, mas sob cuidados".

Para o delegado André Viana, esses ataques representam uma afronta à segurança pública e reforçam a necessidade de intensificar ações de proteção aos policiais e de combate às organizações criminosas:

"São episódios que nos obrigam a refletir sobre a violência e a ameaça constante que nossos profissionais enfrentam. Nosso combate é permanente e nossa prioridade é assegurar que esses criminosos sejam rapidamente identificados e responsabilizados".

Ele reforçou que, diante de qualquer vítima — policial ou cidadão — a resposta é a mesma: "A atenção da nossa família policial é redobrada. Estamos sangrando nesse sentido, tristes por esses casos, mas com a obrigação de enfrentar a criminalidade. A sociedade tem que entender que as respostas estão sendo dadas".

Ações de Inteligência

O delegado-geral André Viana e a cúpula operacional da Polícia Civil se reuniram também nesta manhã para alinhar ações estratégicas e de inteligência, visando a localização dos envolvidos nos respectivos ataques. A apuração teve início no domingo, 13, logo após a tentativa de assalto contra o policial aposentado.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está apurando os crimes, e as atividades investigativas já identificaram alguns criminosos envolvidos nos casos.

As ações de inteligência e levantamento em campo contam também com equipes dos Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigações Criminais (Deic), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Polícia Metropolitana (Depom), e das Coordenações de Operações de Polícia Judiciária (COPJ) e de Operações e Recursos Especiais (CORE).

