Capela apresenta risco de desabamento em Feira de Santana

Cruzeirinho, como é conhecido, foi construído pelo povoado local e cumpre funções religiosa e social - Foto: Divulgação

O riso é eminente e tem assustado a população do povoado 'Garapa', distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana. A estrutura da capela do Cruzeiro está comprometida e apresenta risco de desabamento, de acordo como relatado pelos moradores. A denúncia é do vereador Marcos Lima (União Brasil).

O Cruzeirinho, como é conhecido, é uma construção antiga e o local cumpre funções religiosa e social importantes.

O parlamentar solicitou ao poder público, por intermédio de indicação, a reforma ou reconstrução do patrimônio: “é uma forma de amenizar a angústia dos moradores, já que o Cruzeirinho também servia de local para encontro deles”, disse Lima.

Além de espaço para adoração, o Cruzeirinho era utilizado para celebração de eventos significativos como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia de Finados, entre outros.

"É importante que esta indicação receba uma atenção especial do prefeito José Ronaldo (União Brasil) e seja atendida”, reiterou Lima,

Outro pedido

Ainda de acordo com o parlamentar, outro equipamento que também necessita ser reformado é o PSF (Programa de Saúde da Família) do bairro Rua Nova. Uma indicação já foi protocolada na Câmara, que vai ser encaminhada ao prefeito José Ronaldo, sugerindo que seja realizada reforma e ampliação do equipamento da Secretaria Municipal de Saúde.

O local está em “condições inadequadas e precisa passar por benfeitorias para que possa promover o bem-estar e o conforto dos pacientes e profissionais. A assistência médica precisa ser de qualidade e isso também alcança a estrutura física”, finalizou Lima.

A reportagem procurou a Prefeitura de Feira de Santana, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.