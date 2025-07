CNU dos professores: o que você precisa saber sobre o concurso

O certame será aplicado no dia 26 de julho - Foto: Divulgação

Conhecido como Enem dos Concursos, a Prova Nacional Docente (PND) - concurso nacional e unificado para selecionar professores de educação básica que lecionarão nas redes públicas de ensino do país - abriram nesta segunda-feira, 14, as inscrições.

Basicamente, o certame voltado a docentes, avalia a formação de concluintes das licenciaturas e subsidia concursos públicos para ingresso na carreira docente da educação básica pública. As inscrições seguem até o dia 25 de julho, e os interessados podem se inscrever pelo site

Quem pode participar?

Podem se inscrever estudantes concluintes de cursos de licenciatura que estejam inscritos no Enade 2025 — esses participarão automaticamente da PND, sem necessidade de nova inscrição.

Também podem fazer a prova pessoas interessadas em participar de concursos públicos ou processos seletivos de União, estados, Distrito Federal e municípios. Nesses casos, o resultado da PND pode ser usado como etapa classificatória. Esses candidatos devem se inscrever individualmente.

Quando será a prova?

A prova acontece no dia 26 de outubro, em todos os estados e no Distrito Federal. Com duração de 5h30, o exame será composto por uma parte de formação geral docente, comum aos cursos de todas as áreas, e uma componente específica, própria de cada área de avaliação das licenciaturas. As provas têm início marcado para 13h30 e término às 19h.

A Prova Nacional Docente terá a mesma estrutura e o conteúdo da avaliação teórica do Enade das Licenciaturas, que avalia os conhecimentos dos concluintes dos cursos de licenciatura e teve a primeira edição em 2024.

A prova é composta de duas partes, a de formação geral docente – comum aos cursos de todas as áreas avaliadas – e a outra de componente específico, próprio de cada área de avaliação das licenciaturas, conforme indicação do participante no momento da inscrição.

Inscrições

A taxa é de R$ 85 e deve ser paga até 31 de julho, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). Conforme o edital, estão isentos da taxa os estudantes habilitados e inscritos no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) 2025 por suas instituições de ensino, participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritos no CadÚnico (Cadastro Único dos Benefícios Sociais) e doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.