Prefeitura abre vagas de até R$ 29,5 mil para níveis médio e fundamental

A Prefeitura Municipal de Guaraciaba, em Santa Catarina, está com inscrições abertas para um novo processo seletivo que visa formar um cadastro reserva em diversos cargos.

As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade desde o ensino fundamental até o nível superior, com salários que chegam a R$ 29.544,61.

O objetivo do certame é suprir futuras demandas da administração municipal ao longo do prazo de validade do processo seletivo, que será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Salários e cargos do concurso

As remunerações variam de R$ 1.987,55 a R$ 29.544,61, para jornadas de 30 a 40 horas semanais, dependendo do cargo.

Confira alguns dos postos disponíveis:

Nível fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista (categoria D) e Operador de Máquinas.

Nível médio e técnico: Agente de Combate às Endemias, Assistente Administrativo, Auxiliar de Consultório Odontológico, Fiscal Sanitário, Monitor e Técnico em Enfermagem.

Nível superior: Assistente Social, Dentista, Educador Físico, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Odontólogo e Psicólogo.

Inscrições e isenção

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site, a partir das 8h do dia 8 de julho até as 23h59 do dia 6 de agosto de 2025. As taxas variam de R$ 50,00 a R$ 80,00, de acordo com o cargo escolhido.

Candidatos cadastrados no CadÚnico com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, bem como doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, podem solicitar isenção da taxa, apresentando a documentação exigida.

Provas e etapas

A seleção será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 31 de agosto de 2025. O local da avaliação será divulgado posteriormente nos portais do concurso.

Com o novo processo seletivo, Guaraciaba busca reforçar o quadro funcional da prefeitura e garantir o atendimento de serviços essenciais à população, valorizando profissionais de diferentes formações e experiências.