MEC lança edital de concurso unificado para professores

Aprovados atuarão em redes públicas de ensino do país. - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta terça-feira, 17, o edital da Prova Nacional Docente (PND) - concurso nacional e unificado para selecionar professores de educação básica que lecionarão nas redes públicas de ensino do país.

As provas do CNU dos Professores serão aplicadas no dia 26 de outubro. Os interessados em participar do exame nacional poderão fazer a inscrição no período de 14 a 25 de julho, exclusivamente, pelo Sistema PND, com a informação do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), a data de nascimento, endereço de e-mail e número de telefone fixo e/ou celular válidos.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 85. A GRU Cobrança gerada a partir da confirmação da inscrição deverá ser paga até 31 de julho, por Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança.

No ato da inscrição, o participante da PND deverá indicar a área específica na qual deseja ser avaliado, por exemplo, ciências sociais, matemática, computação, educação física, filosofia, física, português, geografia ou história, entre outras.

No certame, será possível que um docente se candidate tanto para uma vaga de um município na região Sul quanto para uma oportunidade no Nordeste, por exemplo.

Quem pode participar do certame?

Podem participar estudantes na fase final de cursos de licenciatura que estão inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade 2025)e demais interessados em participar de concursos ou processos seletivos públicos.

Os concluintes inscritos no Enade participarão automaticamente da prova, sem necessidade de nova inscrição e com isenção da taxa. Os demais candidatos devem se inscrever individualmente e estão sujeitos à taxa de R$ 85.

Candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa de inscrição.

O que vai cair na prova?

No dia da prova, a abertura e o fechamento dos portões serão, respectivamente, às 12h e 13h, no horário oficial de Brasília. A prova terá a duração total de 5 horas e 30 minutos, com início marcado para 13h30 e término às 19h.

A Prova Nacional Docente terá a mesma estrutura e o conteúdo da avaliação teórica do Enade das Licenciaturas, que avalia os conhecimentos dos concluintes dos cursos de licenciatura e teve a primeira edição em 2024.

A prova é composta de duas partes, a de formação geral docente – comum aos cursos de todas as áreas avaliadas – e a outra de componente específico, próprio de cada área de avaliação das licenciaturas, conforme indicação do participante no momento da inscrição.

A parte de formação geral docente, que compreende os conteúdos transversais pedagógicos comuns, terá 30 questões de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e uma questão discursiva que avaliará aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, vocabulário e gramática da língua portuguesa.

Já a parte de componente específico de cada área de avaliação da PND terá 50 questões de múltipla escolha envolvendo situações-problema e estudos de caso.

Para consultar as respectivas matrizes de referência das áreas das licenciaturas, os candidatos deverão acessar o Portal do Inep.