Pagamento da bolsa Mais Estudo será feito em conta poupança social - Foto: Imagem ilustrativa - Amanda Chung

Um novo formato de pagamento das bolsas-auxílio do Programa Mais Estudo foi instituído pela Secretaria da Educação do Estado (SEC). A partir desta terça-feira, 17, o valor mensal destinado aos estudantes monitores, referentes a abril, será depositado em conta poupança social do Banco do Brasil. As contas serão abertas automaticamente através do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do estudante beneficiado.

Para a ativação e regularização da conta, ficando apta para movimentações financeiras, o estudante com menos de 18 anos deverá comparecer à agência bancária de referência do município em que reside, acompanhado do responsável legal munido de documentação que comprove a tutela e de documentos de identificação de ambos.

No caso de estudantes maiores de idade, a ativação e regularização da conta podem ser realizadas no aplicativo do Banco do Brasil, sem a necessidade de comparecimento na agência.

A conta poupança social do Banco do Brasil é destinada a beneficiários de programas sociais do governo, permitindo movimentações como envio e recebimento de dinheiro via pix, saque, depósito, pagamento de contas e recarga de celular, por meio do aplicativo do banco.

Após o fechamento da validação do Relatório de Monitoria, no Sistema Saga, 21.216 monitores estão aptos ao recebimento da bolsa-auxílio mensal. Os estudantes que já possuem conta no Banco do Brasil terão a variação 74 ativada para o pagamento da bolsa monitoria.

CPF precisa estar regularizado na Receita Federal

A coordenadora de Educação Integral da SEC, Nájila da Silva Lopes, reforça a necessidade de os monitores manterem seu CPF regularizado na Receita Federal, “uma vez que a situação irregular do documento é o único possível motivo do banco não processar o pagamento da bolsa”.

Em relação ao pagamento do benefício referente a maio, novas orientações serão repassadas pela SEC brevemente, lembrando que as pendências existentes são por conta de CPF inválido ou a não validação do Relatório de Monitoria.

Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, a equipe da SEC está a disposição através dos telefones (71) 3115-1312/1358/9190.

Sobre o Mais Estudo

Programa da Secretaria da Educação do Estado, o Mais Estudo oferece monitoria estudantil com o objetivo de melhorar os resultados escolares através da colaboração entre alunos, com o apoio de professores. A iniciativa visa, portanto, estimular a aprendizagem entre pares, com estudantes monitores recebendo bolsas mensais. Os estudantes monitores recebem uma bolsa mensal no valor de R$ 150, conforme o Edital nº 02/2025.

Este ano, o Mais Estudo disponibiliza 52 mil vagas de monitoria aos estudantes da Educação Básica, desde o 8º ano do Ensino Fundamental (anos finais) até o final do Ensino Médio, contemplando os componentes curriculares Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Iniciação Científica e Sociocientífica.