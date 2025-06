Educação em Morro do Chapéu anuncia bolsa para estudantes da EJA

Estudantes da EJA - Foto: Divulgação/Morro do Chapéu

A Secretaria Municipal de Educação (Seduc) de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, anunciou que, a partir do segundo semestre letivo de 2025, irá implementar uma bolsa mensal de R$100,00 para estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A secretária da Seduc, Serjane Guimarães, explicou que a Bolsa Presença EJA, nesse primeiro momento, será paga com recursos próprios. O critério de concessão é a frequência mínima de 75% nas aulas e a participação em eventos promovidos pela escola. Além disso, o estudante precisa ter, no mínimo, 17 anos.

Da esquerda para direita: secretária da Seduc, Serjane Guimarães e diretora do Departamento Pedagógico, Silvia Fedulo | Foto: Divulgação/Morro do Chapéu

Para os estudantes da zona rural, será ofertada a Bolsa Agricultor, voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade social que comprovem vínculo com a atividade rural. A iniciativa é realizada em parceria com as secretarias de Agricultura e Assistência Social e inclui, além da bolsa, a entrega semanal de cestas básicas. “Minimizar os impactos ocasionados pela seca é o nosso maior objetivo”, enfatizou a secretária.

Projeto de alimentação saudável

Projeto de alimentação saudável | Foto: Divulgação/Morro do Chapéu

Na Educação Infantil, o projeto ‘Alimentação saudável’ marcou o primeiro semestre de 2025. Segundo a diretora do Departamento Pedagógico, Silvia Fedulo, a ação contou com atividades lúdicas e pedagógicas, como rodas de conversa, palestras, degustações e cultivo de hortas.

“O projeto de alimentação saudável tem como objetivos: conviver, participar, expressar, brincar, explorar e conhecer-se por meio da investigação sobre alimentação saudável”, afirmou.

Projeto de alimentação saudável | Foto: Divulgação/Morro do Chapéu

Entre os resultados alcançados, destaca-se a mudança no comportamento alimentar das crianças e de suas famílias.

“A mudança de comportamento nas famílias foi notória [...] desde realizar melhores escolhas alimentares, até a observação e análise de rótulos, como também optar por alimentos com melhor valor nutricional. O projeto influenciou o comportamento não só das crianças, como das famílias como um todo, possibilitando a escolha de alimentos mais saudáveis e a descoberta de novos alimentos”, acrescentou Silvia.

Parcerias fortalecem a educação pública

De acordo com Serjane Guimarães, todas as iniciativas têm sido realizadas em parceria com os outros setores da gestão municipal. “Sempre buscamos a parceria com as demais secretarias do município, visto que a intersetorialidade colabora de forma “sinequanon” para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, unindo forças, certamente chegaremos a lugares melhores na sociedade da que fazemos parte, visando sobretudo a formação de sujeitos mais críticos, atuantes e politizados em Morro do Chapéu”, destacou.

A Seduc planeja ampliar essas ações nos próximos semestres, com foco na permanência e no sucesso escolar. “Pretendemos ampliar gradativamente todas as iniciativas planejadas, implantadas e implementadas, sempre visando o acesso, a permanência e sobretudo o sucesso escolar dos nossos alunos. Estamos trabalhando muito para que novas ações sejam implantadas e já adiantamos que novidades vem por aí”, adiantou a secretária.

Formação continuada para gestores e professores | Foto: Divulgação/Morro do Chapéu

Além dessas iniciativas, a educação pública de Morro do Chapéu, cidade parceira do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, também desenvolveu o projeto ‘Biblioteca Viva’ , com a Secretaria Municipal de Cultura; promoveu formação continuada para professores, coordenadores, gestores e equipe técnica; implantou o projeto ‘Contraturno Escolar’, que oferece atendimento aos estudantes no horário oposto às aulas regulares; e mantém o monitoramento do Plano Municipal de Educação (PME) para garantir o avanço das metas e o fortalecimento das políticas educacionais para a próxima década.