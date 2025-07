Engomadeira amanhece sem ônibus após operação e ataque a delegado

Os coletivos passaram a circular na Estrada das Barreiras - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Os ônibus do transporte público de Salvador suspenderam temporariamente a circulação no bairro da Engomadeira nesta terça-feira, 15, em decorrência de uma operação policial que busca identificar os responsáveis por um confronto ocorrido durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, onde um delegado foi baleado. De acordo com informações preliminares, dois suspeitos foram presos.

Além do delegado, outras duas pessoas foram atingidas por disparos durante a operação. Uma delas, o ambulante Marcelo Cerqueira de Souza, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), a interrupção do serviço começou na tarde de segunda-feira, 14. Desde então, os coletivos passaram a circular apenas até o conjunto ACM, no início da Estrada das Barreiras, sem seguir para o interior do bairro.

Tiroteio

O delegado Jean de Oliveira Fiuza, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), foi atingido por integrantes do Comando Vermelho (CV) durante durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro da Engomadeira.



Jean Fiuza foi baleado na região do cotovelo durante um tiroteio com suspeitos de tráfico de drogas que participavam de uma festa "paredão". Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por uma cirurgia. Atualmente, o estado de saúde dele é estável e não corre risco de morte.

Jean Fiuza é titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) | Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

Ação policial

De acordo com a Polícia Civil, atividades de mapeamento, coleta de dados e outras diligências estão sendo realizadas por equipes dos departamentos operacionais e de inteligência a fim de identificar todos os envolvidos no ataque.



“Não vamos descansar até responsabilizar os autores dos disparos que também alvejaram dois moradores do bairro”, afirma o delegado-geral André Viana.