Galo Preto: quem é o chefe do tráfico ligado a ataque contra delegado

A carta ‘Valete de Copas’ é ocupada por Fábio Maciel da Silva, conhecido como “Galo” ou “Galo Preto” - Foto: Divulgação / SSP

Um ataque a um delegado da Polícia Civil, ocorrido na manhã desta segunda-feira, 14, durante uma operação no bairro da Engomadeira, em Salvador, acendeu o alerta para a atuação de facções criminosas na região, especialmente a do Comando Vermelho (CV), que tem na localidade uma de suas bases mais consolidadas na capital baiana. O delegado Jean Fiuza, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), foi atingido no braço durante o cumprimento de um mandado judicial. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) e, segundo a Polícia Civil, está fora de risco.

Delegado Jean Fiuza, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) | Foto: Bruno Dias / Portal MASSA!

Durante o confronto, um suspeito foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou uma tentativa de homicídio praticada contra agente de segurança pública, que teve como vítima um delegado da Polícia Civil. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira, 14, na Engomadeira, durante uma diligência para cumprimento de mandado judicial. O delegado foi atingido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece sem risco de vida. Diligências investigativas são realizadas para identificar e localizar os autores dos disparos.”

O nome por trás do ataque

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o ataque tem relação direta com a atuação de Fábio Maciel da Silva, conhecido como ‘Galo Preto’, ‘Galo’ ou ‘Fabinho da Candelária’. Aos 29 anos, ele é apontado como um dos principais líderes do tráfico na Engomadeira e está entre os criminosos mais procurados da Bahia.

“Galo Preto” ocupa a carta “Valete de Copas” no Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) desde novembro de 2024 e é investigado por homicídios, tráfico de drogas e associação criminosa. Sua área de influência se estende além da Engomadeira, alcançando também bairros como Tancredo Neves e Estrada das Barreiras.

Fábio Maciel da Silva, conhecido como ‘Galo Preto’, ‘Galo’ ou ‘Fabinho da Candelária’ | Foto: Reprodução / Portal Massa!

Em 2019, ele chegou a ser preso após sacar um revólver escondido dentro de um isopor onde vendia cerveja e balear três pessoas no circuito Osmar (Campo Grande), durante o Carnaval de Salvador. Atualmente, está foragido, com mandado de prisão em aberto.

Engomadeira: território do Comando Vermelho

A Engomadeira, na periferia de Salvador, é considerada há décadas um dos territórios mais estratégicos para o crime organizado na cidade. Há mais de 20 anos, circulam relatos sobre a presença do Comando Vermelho na área — inicialmente com influência indireta, mas que se consolidou ao longo do tempo. Hoje, o domínio é exercido com controle armado.

Dois pontos específicos se destacam como redutos do tráfico: a Lajinha da Engomadeira, que já conhecido com o principal centro de distribuição de drogas da capital, e a Candelária, local que faz ligação com bairros como Tancredo Neves e a Estrada das Barreiras.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia informou que determinou o reforço do patrulhamento e das ações de inteligência para localizar e capturar os responsáveis pelo ataque ao delegado.