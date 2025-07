Jean Fiuza: conheça delegado baleado pelo CV na Engomadeira

Jean Fiuza é titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) - Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

Salvador amanheceu nesta segunda-feira, 14, com a notícia do delegado Jean de Oliveira Fiuza baleado. Titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), ele foi atingido por integrantes do Comando Vermelho (CV) durante durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro da Engomadeira.

Jean Fiuza foi baleado na região do cotovelo durante um tiroteio com suspeitos de tráfico de drogas que participavam de uma festa "paredão". Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por uma cirurgia. Atualmente, o estado de saúde dele é estável e não corre risco de morte.

Além do delegado, outras duas pessoas que participavam do evento foram baleadas. Uma delas, o ambulante Marcelo Cerqueira de Souza, morreu.

Quem é Jean Fiuza?

Com mais de oito anos de atuação, o delegado titular da DRFR tem uma longa experiência na área e participa ativamente de operações da Polícia Civil da Bahia. Antes de assumir o comando da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, Fiuza já passou por outros setores da corporação:

Titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC).

Titular da Delegacia de Polícia Territorial do Município de Serra Preta/1ª COORPIN.

Titular da Delegacia Territorial de Itaetê

Combate ao crime organizado

O delegado atua ativamente em diversas ações de destaque no combate ao crime organizado em setores distintos. Já realizou a prisão de bandidos ligados a facções, investigou e recuperou cargas de celulares roubados, trabalhou no combate a assaltos a ônibus e.

Durante sua passagem por Itaetê, liderou a prisão de um homem acusado de pelo menos sete homicídios ocorridos na cidade. Na DRFR, participou neste ano da apreensão de uma carga de alimentos roubada, com mais de 11 toneladas, avaliada em aproximadamente R$ 80 mil, em Simões Filho.

Mais recentemente, estava trabalhando na desarticulação de quadrilhas que roubam 'Ozempic' em farmácias.

2° policial baleado em menos de 24 horas

Além de Fiuza, horas antes, na noite de domingo, 13, um policial civil aposentado foi baleado na Avenida 29 de Março, no bairro de Cajazeiras VIII.

De acordo com a Polícia Civil, o agente dirigia um carro quando o veículo foi emparelhado por outro automóvel e alvejado diversas vezes. O policial também foi levado para o HGE, onde permanece internado e não corre risco de morte.

Suspeitos identificados

A busca incessante pelos suspeitos de balear os dois policiais se estendeu durante operação na tarde desta segunda pela Engomadeira e região. Segundo a Polícia Civil, ambos já foram identificados, mas ainda não tiveram a identidade revelada.

Nesta segunda, o delegado-geral, André Viana, se reuniu com a cúpula operacional, para alinhar as ações de resposta aos ataques. Antes, esteve presente no Portal A TARDE e, de forma exclusiva, informou que esses episódios reforçam o desafio de proteger os próprios policiais que combatem a criminalidade.

"Esses ataques representam uma ameaça direta à nossa valiosa força policial, que merece toda a nossa solidariedade e proteção. Estamos empenhados em investigar rigorosamente esses casos, identificar os autores e garantir que a justiça seja feita. Não podemos permitir que a violência de criminosos coloque em risco a vida de quem dedica suas vidas à segurança da população".

Mapeamento

Conforme pontuou a PC, atividades de mapeamento, coleta de dados e outras ações estão sendo realizadas na capital baiana. Os casos são investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio de outras unidades da corporação:

Departamento de Inteligência Policial (DIP);

Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco);

Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic);

Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc);

Departamento de Polícia Metropolitana (Depom);

Departamento das Coordenações de Operações de Polícia Judiciária (COPJ);

Departamento de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Segundo a PC, qualquer informação sobre suspeitos pode ser repassada pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, no 181.