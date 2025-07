Suspeitos de atentado a delegado são localizados e presos em Salvador

Polícia investiga se os homens tem ligação com outro crime em Cajazeiras - Foto: Reprodução | TV Bahia

Após o delegado titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), Jean Fiúza, sofrer uma tentativa de homicídio ao cumprir uma decisão judicial no bairro da Engomadeira, em Salvador, dois homens suspeitos de participar do crime foram presos nesta segunda-feira, 14.

A ação foi realizada pelo Batalhão Apolo nas imediações da Avenida Paralela. Com Deivid Vinicius Rocha Carvalho e César Ferreira da Silva, os policiais apreenderam uma pistola calibre 45, 14 munições, dois carregadores, dois frascos com cocaína, celulares e R$ 1.409 em espécie.

Suspeito de integrar o Comando Vermelho (CV), conforme apurado pelo Portal MASSA!, Deivid teve o celular apreendido. Policiais encontraram mensagens trocadas com a mãe, as quais confirmaram que estava na festa no momento do tiroteio.

Durante o confronto na Engomadeira, o delegado recebeu um tiro no cotovelo. Além dele, uma mulher, identificada pelo prenome de Darlene, levou um tiro na perna, e o ambulante Marcelo Cerqueira morreu após ser atingido nas costas.

O agente da Polícia Civil foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Já a mulher permanece internada no Hospital Roberto Santos.

Em nota, Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou uma tentativa de homicídio praticada contra agente de segurança pública, que teve como vítima um delegado da Polícia Civil. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (14), na Engomadeira, durante uma diligência para cumprimento de mandado judicial. O delegado foi atingido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece sem risco de vida. Diligências investigativas são realizadas para identificar e localizar os autores dos disparos.

Conexão com caso em Cajazeiras

Após as prisões, a polícia passou a apurar se a dupla também esteve envolvida em uma tentativa de assalto registrada neste domingo (13), na ladeira de Cajazeiras 8, onde o policial Marco Antônio Paiva Martins foi baleado no abdômen.

Câmeras de segurança flagraram o veículo usado na ação, o mesmo apreendido com os meliantes, sendo utilizado no momento do crime. Nas imagens, um dos homens desce do carro e entra no estabelecimento, onde ocorreu o disparo contra o agente de segurança.

Ônibus sem circular

Por causa da ocorrência violenta na Engomadeira, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) alterou a circulação dos ônibus na região ainda na tarde de segunda. Os coletivos passaram a operar somente até o início da Estrada das Barreiras , no trecho do conjunto ACM.