Homicídios, tráfico e roubo: conheça trajetória de ‘Charutinho’ no crime

Charutinho também foi alvo da Operação El Patrón - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A morte de Kleber Herculano de Jesus, o ‘Charutinho’, em uma emboscada violenta em Feira de Santana, marca o fim de uma trajetória protagonizada por homicídios, tráfico, roubos e relações com milicianos. Kleber, de 46 anos, era um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e tinha ligações com o jogo do bicho, agiotagem e extorsão.

Executado na noite da última segunda-feira, 14, em uma emboscada na Avenida Nóide Cerqueira, Charutinho foi alvejado por dezenas de tiros na cabeça por homens que se passavam por policiais. Ele retornava do presídio da Mata Escura, em Salvador, acompanhado da esposa, do advogado e do motorista, quando foi interceptado e morto.

Mundo do crime

A trajetória de Charutinho no crime envolvia ligações com o tráfico de drogas, roubo de cargas e associação criminosa. Kleber havia sido preso em 2015, quando foi apontado como um dos chefes de uma quadrilha que desviava cargas de navios no Porto de Aratu, em Candeias, usando uma empresa de caminhoneiros como fachada.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Além do roubo, o grupo liderado por Charutinho também se dedicava à extorsão e à intimidação de testemunhas. Era conhecido por ameaçar qualquer um que se recusasse a colaborar com o esquema.

Laços com milicianos

Charutinho também foi alvo da Operação El Patrón, deflagrada no fim de 2024, que apurava o envolvimento do deputado estadual Binho Galinha com milícias. Segundo o Ministério Público, Kleber tinha ligação direta com o grupo supostamente liderado pelo parlamentar e administrava uma cooperativa em Caroba, que serviria de base para as operações criminosas envolvendo o Porto de Aratu.

| Foto: Divulgação / Polícia Civil

A lista de crimes atribuídos ao grupo incluía lavagem de dinheiro, jogo do bicho, agiotagem, extorsão, receptação qualificada e desvio de combustível. Uma das operações envolvia o roubo de Nafta, derivado do petróleo, retirado de navios ainda em alto-mar.

O produto era transferido para balsas clandestinas e depois armazenado em galpões na Região Metropolitana de Salvador. A estimativa é que o desvio acontecia há mais de um ano.

Antes disso, Kleber Herculano de Jesus foi apontado pela PF como um dos elos na receptação de peças roubadas. As investigações apontaram que o denunciado seria o responsável pela aquisição das peças vendidas.

Comando Vermelho

No Comando Vermelho, Charutinho ocupava um posto de destaque. Fontes policiais o descrevem como um dos “cabeças caras” da facção na Bahia, responsável por coordenar redes de tráfico.