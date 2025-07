Camamu retoma aulas após tiroteio que atingiu batalhão da PM

- Foto: Reprodução

A Prefeitura de Camamu, Baixo Sul da Bahia, deve retomar as aulas presenciais nas escolas municipais nesta terça-feira, 15, após anunciar a suspensão na segunda-feira, 14. A decisão ocorreu após um episódio de violência no fim de semana, que deixou a cidade em estado de alerta. A medida busca garantir a segurança dos estudantes, profissionais da educação e de toda a comunidade escolar.

Na noite do último sábado, 12, Camamu foi palco de um tiroteio que atingiu a sede de um pelotão da Polícia Militar (PM) e a residência de um policial na cidade. Segundo a PM, os disparos ocorreram de forma aleatória durante uma ação criminosa na região, não necessariamente sendo um ataque direcionado à corporação.

Diante da ocorrência, as guarnições foram acionadas às pressas para reforçar o policiamento na área. A PM realizou diligências para identificar e prender os autores dos disparos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Camamu informou que "conforme orientação do Governo do Estado da Bahia e diante da garantia do reforço policial em nossa cidade, as atividades escolares presenciais retornarão normalmente a partir de amanhã, dia 15 de julho de 2025".

Ainda conforme a pasta, os pais e responsáveis que ainda não se sentirem confortáveis em mandar seus filhos para a escola, deverão comunicar a unidade para receber as devidas orientações pedagógicas.

A prefeitura reforça que a colaboração de toda a comunidade e o apoio das forças de segurança são essenciais para retomar a tranquilidade na cidade e garantir que Camamu possa continuar seus atos de rotina de forma segura e responsável.