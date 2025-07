Mais de 15 pessoas são flagradas embriagadas após festa na Bahia

PRF fez operação em Casa Nova entre os dias 11 e 13 de julho - Foto: Divulgação | PRF

Durante fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Casa Nova, no norte da Bahia, entre os dias 11 e 13 de julho, durante a realização da festa Interior Casa Nova, 16 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

Durante as abordagens, dois condutores foram detidos e encaminhados à delegacia. Em um dos casos o motorista se envolveu em um acidente de trânsito e, ao ser submetido ao teste do bafômetro, registrou 1.18 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, valor considerado crime de trânsito, conforme o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A condução de veículos sob efeito de álcool compromete reflexos, reduz a capacidade de reação e aumenta significativamente o risco de acidentes graves. A ingestão de bebida alcoólica, ainda que em pequenas quantidades, pode ser suficiente para colocar em risco a vida do condutor, dos passageiros e de terceiros. A PRF atua de forma rigorosa na fiscalização para coibir essa prática e preservar vidas nas rodovias federais.