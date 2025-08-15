Justiça revoga prisão de Nanan Premiações e de outros 25 investigados

Nanan Premiações - Foto: Reprodução/Redes sociais

A Justiça da Bahia determinou a soltura do rifeiro José Roberto Santos, conhecido como Nanan Premiações, e do influenciador digital Ramhon Dias, na quarta-feira, 13. Eles são suspeitos de lavar dinheiro para o tráfico de drogas, por meio de sorteios ilegais. As prisões ocorreram no dia 9 de abril, quando foi deflagrada a Operação Falsas Promessas na Bahia.

Em maio, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou 37 suspeitos de envolvimento com exploração de rifas ilegais à Justiça. Entre os denunciados, estão o policial militar Lázaro Andrade, conhecido como Alexandre Tchaca, e o influenciador digital Franklin Reis, também presos na segunda fase da operação.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Revogação das prisões

No processo, ao qual o Portal MASSA! teve acesso, o juiz Waldir Viana Ribeiro Junior justificou a revogação das prisões após indicar que os réus estavam detidos há quase um ano, sem que o atraso no andamento do processo fosse causado pelas defesas. A decisão ainda reforça que todas as diligências aconteceram “dentro da lei”, com participação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), e que as defesas terão acesso completo aos documentos para garantir o direito de resposta.

Além disso, a decisão permite o uso de todas as provas obtidas em interceptações telefônicas, buscas e apreensões e outras medidas cautelares, garantindo que o processo continue mesmo com os réus respondendo em liberdade. Com isso, serão expedidos alvarás de soltura clausulados, com restrições específicas definidas pela Justiça para cada acusado.

Uma das razões que motivou as revogações foi o excesso de prazo, mas a determinação ocorreu também aconteceu porque, com a autorização do MP para usar provas de outro processo, era preciso garantir que os acusados pudessem se defender e responder a todas as acusações, considerando a quantidade e a complexidade desse material.

Outras 25 pessoas tiveram a soltura determinada pela Justiça na quarta-feira. São elas:

Victor da Silva Moreira Paulo

Daiane Conceição da Silva Pinho

Igor Carneiro Correia

Elaine Marcia Nascimento Santos

Marcos David Nascimento

Círio José Lourenço

Paulo César Carvalho Nascimento

Gabriel de Amorim Fonseca

Emanuele de Castro Souza

Neide Naura Cedro de Souza

Julierme Inácio dos Santos

Michael Ribeiro da Silva

Marcelo Rodrigues Azevedo

Wanderson David de Oliveira

Washington Luiz Pereira Netto

Daniel Alves da Silva

Josemário Aparecido Santos Lins

David Mascarenhas Alves de Santana

João Nilton Lima Laurentino

Jefferson Pereira Da Silva

Jamile Nunes Santana

Jorge Vinícius de Souza Santana Piano

Joabe Vilas Boas Bonfim

Flávio Andrade de Azevedo

Adílson Prazeres Barbosa

Como esquema funcionava

As investigações revelam que a estrutura do esquema era composta por diversos núcleos interligados, com funções específicas, que operavam de forma articulada e organizada.

Esses núcleos mantinham uma relação constante de cooperação, compartilhando recursos financeiros, logísticos e operacionais, o que caracteriza um verdadeiro consórcio criminoso.

O MP-BA destacou ainda que os sorteios das rifas clandestinas eram frequentemente manipulados, com o intuito de manter os prêmios dentro da própria organização criminosa.

O lucro obtido era reinserido na economia formal por meio de transferências bancárias, movimentações em dinheiro vivo e registros falsos em empresas fantasmas.