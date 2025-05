Nanan, Tchaca e mais: MP denuncia 37 suspeitos de lavar dinheiro com rifas

MP-BA destacou ainda que os sorteios das rifas clandestinas eram frequentemente manipulados - Foto: Reprdução / Redes Sociais

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou 37 pessoas suspeitas de integrar uma poderosa organização criminosa especializada em rifas ilegais e lavagem de dinheiro. A denúncia foi protocolada na quarta-feira, 7, e é fruto das investigações da operação "Falsas Promessas 2", conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

De acordo com o MP, o grupo criminoso movimentou milhões de reais em apostas clandestinas, utilizando um esquema sofisticado de ocultação de recursos. A quadrilha atuava por meio de empresas de fachada, pessoas interpostas e “laranjas”, com o objetivo de dissimular a origem ilícita do dinheiro proveniente das rifas fraudadas.

Rifas ilegais e sorteios manipulados

As investigações revelam que a estrutura do esquema era composta por diversos núcleos interligados, com funções específicas, que operavam de forma articulada e organizada.

Esses núcleos mantinham uma relação constante de cooperação, compartilhando recursos financeiros, logísticos e operacionais, o que caracteriza um verdadeiro consórcio criminoso.

O MP-BA destacou ainda que os sorteios das rifas clandestinas eram frequentemente manipulados, com o intuito de manter os prêmios dentro da própria organização criminosa.

O lucro obtido era reinserido na economia formal por meio de transferências bancárias, movimentações em dinheiro vivo e registros falsos em empresas fantasmas.

Acusações e nomes dos denunciados

Os envolvidos foram denunciados por formação de organização criminosa, promoção de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Entre os líderes da quadrilha estão José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como 'Nanan', Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins.

Também foram denunciados: