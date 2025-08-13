Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Advogado João Neto, que agrediu companheira, anuncia noivado

Influenciador foi condenado a 4 anos e dois meses de prisão por lesão corporal contra a ex

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

13/08/2025 - 23:28 h | Atualizada em 14/08/2025 - 9:48
João Neto anunciou noivado
João Neto anunciou noivado -

O advogado e influenciador baiano João Neto surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira, 13, ao publicar nas redes sociais um vídeo com fotos celebrando seu noivado.

A divulgação chamou atenção não apenas pelo momento romântico, mas pelo histórico do influenciador, que foi condenado a 4 anos e dois meses de prisão por lesão corporal contra a ex-companheira.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

João Neto chegou a ficar 29 dias preso e foi solto em maio deste ano, mediante o cumprimento de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. O processo de violência doméstica segue em segredo de Justiça.

Publicação do advogado baiano

No vídeo publicado no Instagram, que conta com mais de 1 milhão de seguidores, o advogado exibe as alianças e mostra um brinde com vinho acompanhado de torta.

As joias aparecem na mão esquerda, o que sugeriu aos internautas que o casamento possa estar próximo.

Apesar da exposição do momento, João Neto afirmou nos stories que prefere manter a identidade da noiva em sigilo.

Leia Também:

Advogado baiano é condenado a 4 anos de prisão por agredir companheira
Homicídio? Corpo encontrado em praia de Salvador é de advogado baiano
Vídeo: Advogado baiano é preso em flagrante por violência doméstica

"Quando uma porta se fecha, muitas outras se abrem. No meu caso, não foi apenas uma nova porta que se abriu, mas uma casa inteira, pronta para me acolher e permitir que eu recomece. Desta vez, com maturidade, experiência e, sobretudo, amor", escreveu o influenciador.

Críticas e defesa

A postagem rendeu diversas críticas nas redes sociais, principalmente devido ao histórico do advogado. Em resposta, ele reforçou que não irá expor a companheira.

"Diferente de outras vezes, prefiro permanecer no anonimato e não expor a mulher que hoje está ao meu lado, pois não busco aplausos ou curiosidade alheia, mas sim uma esposa, uma companheira para toda a vida. Aprendi que o amor verdadeiro se fortalece no silêncio e floresce longe dos holofotes", garantiu.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por João Neto (@dr.joaoneto80)

Condenação de João Neto

O advogado João Neto foi condenado a 4 anos e dois meses de prisão pelo crime de lesão corporal contra a ex-companheira, Adriana Bernardo Santos. A Justiça decidiu em 3 de julho que o também influencer ainda precisaria fazer o pagamento de indenização de R$ 40 mil.

A decisão é do juiz Robério Monteiro, do 2º Juizado de Combate à Violência Doméstica em Maceió, unidade judiciária especializada em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A decisão cabe recurso.

João Neto deve cumprir a pena em regime aberto, com tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada em função de que o Estado de Alagoas não possui regime semiaberto.

A prisão do advogado

João Neto foi preso preventivamente após investigações sobre agressão contra sua namorada, de 25 anos, dentro de um apartamento.

Em sua defesa, os advogados do influenciador afirmaram que ele a mulher teriam tropeçado na bagunça do apartamento, devido a obras de reforma, durante a discussão. Além disso, alegaram que ambos não tinham mais um relacionamento.

No entanto, a vítima conta outra versão, relatando ter sido agredida e jogada no chão à força para ser retirada da casa. Câmeras de segurança do local flagraram a mulher sangrando na ocasião. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Advogado baiano Advogado João Neto joao neto noivado de João Neto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
João Neto anunciou noivado
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

João Neto anunciou noivado
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

João Neto anunciou noivado
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

João Neto anunciou noivado
Play

Vídeo: Homem é preso após agredir mulher com vários socos em clube

x