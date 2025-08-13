Advogado João Neto, que agrediu companheira, anuncia noivado

João Neto anunciou noivado - Foto: Reprodução | Redes sociais

O advogado e influenciador baiano João Neto surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira, 13, ao publicar nas redes sociais um vídeo com fotos celebrando seu noivado.

A divulgação chamou atenção não apenas pelo momento romântico, mas pelo histórico do influenciador, que foi condenado a 4 anos e dois meses de prisão por lesão corporal contra a ex-companheira.

João Neto chegou a ficar 29 dias preso e foi solto em maio deste ano, mediante o cumprimento de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. O processo de violência doméstica segue em segredo de Justiça.

Publicação do advogado baiano

No vídeo publicado no Instagram, que conta com mais de 1 milhão de seguidores, o advogado exibe as alianças e mostra um brinde com vinho acompanhado de torta.

As joias aparecem na mão esquerda, o que sugeriu aos internautas que o casamento possa estar próximo.

Apesar da exposição do momento, João Neto afirmou nos stories que prefere manter a identidade da noiva em sigilo.

"Quando uma porta se fecha, muitas outras se abrem. No meu caso, não foi apenas uma nova porta que se abriu, mas uma casa inteira, pronta para me acolher e permitir que eu recomece. Desta vez, com maturidade, experiência e, sobretudo, amor", escreveu o influenciador.

Críticas e defesa

A postagem rendeu diversas críticas nas redes sociais, principalmente devido ao histórico do advogado. Em resposta, ele reforçou que não irá expor a companheira.

"Diferente de outras vezes, prefiro permanecer no anonimato e não expor a mulher que hoje está ao meu lado, pois não busco aplausos ou curiosidade alheia, mas sim uma esposa, uma companheira para toda a vida. Aprendi que o amor verdadeiro se fortalece no silêncio e floresce longe dos holofotes", garantiu.

Condenação de João Neto

O advogado João Neto foi condenado a 4 anos e dois meses de prisão pelo crime de lesão corporal contra a ex-companheira, Adriana Bernardo Santos. A Justiça decidiu em 3 de julho que o também influencer ainda precisaria fazer o pagamento de indenização de R$ 40 mil.

A decisão é do juiz Robério Monteiro, do 2º Juizado de Combate à Violência Doméstica em Maceió, unidade judiciária especializada em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A decisão cabe recurso.

João Neto deve cumprir a pena em regime aberto, com tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada em função de que o Estado de Alagoas não possui regime semiaberto.

A prisão do advogado

João Neto foi preso preventivamente após investigações sobre agressão contra sua namorada, de 25 anos, dentro de um apartamento.

Em sua defesa, os advogados do influenciador afirmaram que ele a mulher teriam tropeçado na bagunça do apartamento, devido a obras de reforma, durante a discussão. Além disso, alegaram que ambos não tinham mais um relacionamento.

No entanto, a vítima conta outra versão, relatando ter sido agredida e jogada no chão à força para ser retirada da casa. Câmeras de segurança do local flagraram a mulher sangrando na ocasião. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.