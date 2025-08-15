Idoso é condenado a 18 anos de prisão por esfaquear esposa enquanto ela dormia

- Foto: SSEP/SE

Um idoso de de 64 foi condenado a 18 anos e oito meses pelo crime de tentativa de feminicídio duplamente qualificado. Valdivino Amâncio dos Santos foi preso após esfaquear a esposa enquanto ela dormia, no dia 14 de novembro de 2024, no bairro do Acupe de Brotas, em Salvador.

O júri popular aconteceu na última terça-feira, 12, na capital baiana. O Núcleo de Defesa das Mulheres (Nudem) da Defensoria Pública do Estado da Bahia, (DPE/BA) passou a acompanhar o caso em abril deste ano, após a vítima solicitar acompanhamento. Conforme a DPE-BA, ao longo do processo, houve descumprimento de medidas protetivas por parte do condenado, o que levou o Nudem a comunicar a Justiça, com o objetivo de conceder à vítima garantia e proteção.

Direito a residência

Ainda de acordo com a DPE/BA, a Justiça concedeu à vítima a integralidade da casa onde morava, como forma de ressarcir, minimamente, pelos danos sofridos. Com isso, Valdivino perdeu o direito sobre os 50% que tinha na residência, como uma forma de reparação pelo crime, conforme previsão do Código de Processo Penal. O divórcio da vítima, identificada como Clemilda Ferreira, de 45 anos, foi decretado no mês de julho.

O crime

No dia do crime, um dos filhos do casal acordou com os gritos da mãe, foi socorrê-la e também foi agredido pelo pai. Ele foi preso em flagrante após ser espancado e amarrado por vizinhos da família.

A mulher foi atingida oito vezes nas costas e uma na cabeça. Ela ficou internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE). Na época, um dos filhos da vítima e do suspeito, Marcelo Ferreira, de 19 anos, contou que acordou com os gritos da mãe, foi ao quarto dos pais e conseguiu evitar que a mãe fosse morta.

Segundo Marcelo Ferreira, após a chegada dele, a mãe, já esfaqueada, conseguiu descer as escadas com o irmão, que é uma criança, enquanto ele lutava com o pai. O jovem contou que entrou em luta corporal com o pai e uma vizinha conseguiu abrir a porta e ajudá-lo.